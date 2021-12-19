Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель и победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский, который недавно вместе с Надей Дорофеевой побывал в эфире программы "Твой день", поделился в Instagram новостью о премьере нового новогоднего клипа на песню "SANTA NIKKO".

В ролике, который Сергей выложил в соцсети, он появился в забавном образе Санты из своего, у него необычная белая борода, усы и волосы на голове такого же цвета. Также он надел темно-красную кофту с белой окантовкой и белые перчатки, что отдаленно напоминает костюм Санты. Несменной осталась оригинальная повязка на голове, которая является частью привычного образа артиста.

В подписи к публикации Лазановский представил свой новый хит и клип на него: "Роднулички, я знаю, что вы были учтивы весь год, поэтому имею для вас подарочек – премьера песни #SANTA_NIKKO. Перейдите по ссылке в профиле, оставляйте свои комментарии и делитесь видео с друзьями. Новогоднего настроения вам в фильм от LAZANOVSKYI|RIDNYI". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео на странице исполнителя.

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