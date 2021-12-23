Відома співачка і переможниця одного з сезонів проекту "Танці з зірками" Санта Дімопулос заговорила про плани повернутися на паркет.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу переможниця "Танців з зірками" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Санта Дімопулос показала танець відомих танцюристів, і розповіла про те, що хоче його повторити. Під публікацією вона запитала, з ким краще поставити цей танець.

"Космос 🔥

Я теж так хочу 😂

З ким з партнерів поставити гарний танець?)", — запитати Санта Дімопулос.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Думала вже ти", "Вогонь", "Ти ще з Жуком не танцювала", "Діма Дікусар", "Я була впевнена, що це ти з Леоновим", "з Дікусаром Дімою, буде контрастний дует", "Ух як красиво! Санта, у вас вийде, безумовно!".

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