Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос эмоционально высказалась после семейной фотосессии.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу, чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Санта Димопулос показала кадр с семейной фотосессии, где описала свои эмоции после происходящего.

"А вчера у нас была традиционная семейная фотосессия. По её окончанию я почувствовала острую необходимость выпить", — рассказала Санта Димопулос.

Напомним, недавно Санта Димопулос рассказала, как избавилась от лишнего веса после беременности.

Ранее сообщалось, Санта Димопулос показала свое чувство стиля на вечере с Верой Брежневой: "Самая красивая из всех"

Также, Димопулос, Брежнева и избранница "Холостяка" Михайлюка устроили битву нарядов: макси-вырезы, блестки и дорогие украшения

Politeka рассказывала, расстроенная Димопулос разнесла продолжение "Секса в большом городе" в пух и прах: "Смотрится жалко и немного противно"