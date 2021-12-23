Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Ольга Полякова є зірковим детективом у шоу "Маска" разом з Олегом Винником, Настею Каменських, Дзідзьо та Андрієм Данилком. Нещодавно стало відомо, що Ольга Полякова замінить Тіну Кароль на проєкті "Голос країни".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова показує, що відбувається в закуліссі проєкту "Голос країни". Вони разом з Катею Осадчою в шикарних нарядах влаштували танці під новорічну пісню Потапа.

"Катя Оля Новий Рік", - підписала відео співачка.

Нагадаємо, в новому сезоні проекту "Голос країни" відбулися зміни. Суддями будуть: Потап, Ольга Полякова, Святослав Вакарчук та Надя Дорофєєва. Ведучим проекту залишився Юрій Горбунов.

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