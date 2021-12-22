Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник стал героем программы "Світське життя" и в интервью Кате Осадчей рассказал о дуэте с Олей Поляковой и деньгах, которые ему предлагали другие артисты за совместные песни. Надо сказать, что артист огорошил ведущую и зрителей суммой, точнее подарком, который ему предлагали за дуэт.

Так, по словам Олега, к нему приходят не только с песнями, но и с деньгами, и просят записать дуэт. На вопрос ведущей, о какой сумме денег идет речь, и может ли быть это 100 тысяч долларов, Винник только посмеялся, что Катя так дешево его оценила.

По словам исполнителя, ему предлагали даже больше полумиллиона долларов, точнее намекнул, что речь шла о дорогостоящем автомобиле.

"Мне стыдно, чтобы какая-то поклонница подарила какой-то такой подарок, на котором ты ездишь", - завуалировал Олег. И добавил, что его не интересуют драгоценности. "Делай свое дело. Господь Бог, он там все видит", - ответил Винник на предположение Осадчей, что он не согласился на дорогой автомобиль в обмен на дуэт.

Напомним, Винник без утайки раскрыл Осадчей болезнь, из-за которой отменил концерты: "Спал по 18 часов".

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