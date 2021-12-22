Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник стал героем программы "Світське життя" и в интервью Кате Осадчей рассказал о дуэте с Олей Поляковой и деньгах, которые ему предлагали другие артисты за совместные песни. Надо сказать, что артист огорошил ведущую и зрителей суммой, точнее подарком, который ему предлагали за дуэт.

Так, по словам Олега, к нему приходят не только с песнями, но и с деньгами, и просят записать дуэт. На вопрос ведущей, о какой сумме денег идет речь, и может ли быть это 100 тысяч долларов, Винник только посмеялся, что Катя так дешево его оценила.

Олег Винник

По словам исполнителя, ему предлагали даже больше полумиллиона долларов, точнее намекнул, что речь шла о дорогостоящем автомобиле.

"Мне стыдно, чтобы какая-то поклонница подарила какой-то такой подарок, на котором ты ездишь", - завуалировал Олег. И добавил, что его не интересуют драгоценности. "Делай свое дело. Господь Бог, он там все видит", - ответил Винник на предположение Осадчей, что он не согласился на дорогой автомобиль в обмен на дуэт.

Популярные статьи сейчас

"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах

Звезда 1+1 Маричка Падалко рассказала о своем серьезном заболевании: "Мой показатель..."

Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своих заработках и Артуре Логае: "Было бы неплохо..."

Никитюк, Остапчук и другие отреагировали на награждение Сумской и Борисюка: "Есть чудеса на свете"

В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Показать еще

Олег Винник

Напомним, Винник без утайки раскрыл Осадчей болезнь, из-за которой отменил концерты: "Спал по 18 часов".

Как сообщала Politeka, Олег Винник на шоу "Маска" растрогал украинцев обращением, видео: "Тает сердце".

Также Politeka писала, что Винник в образе "крутого мачо" обратился к украинцам: "Будем очищать свои души".