Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Ольга Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Настей Каменских, Дзидзьо и Андреем Данилко. Недавно стало известно, что Ольга Полякова заменит Тину Кароль на проекте "Голос країни".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова показывает, что происходит в закулисье проекта "Голос країни". Они вместе с Катей Осадчей в шикарных нарядах устроили танцы под новогоднюю песню Потапа.
"Катя Оля Новый год", — подписала видео певица.
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Напомним, в новом сезоне проекта "Голос країни" произошли изменения. Судьями будут: Потап, Ольга Полякова, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева. Ведущим проекта остался Юрий Горбунов.
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