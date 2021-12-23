Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Ольга Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Настей Каменских, Дзидзьо и Андреем Данилко. Недавно стало известно, что Ольга Полякова заменит Тину Кароль на проекте "Голос країни".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова показывает, что происходит в закулисье проекта "Голос країни". Они вместе с Катей Осадчей в шикарных нарядах устроили танцы под новогоднюю песню Потапа.

"Катя Оля Новый год", — подписала видео певица.

Напомним, в новом сезоне проекта "Голос країни" произошли изменения. Судьями будут: Потап, Ольга Полякова, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева. Ведущим проекта остался Юрий Горбунов.

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