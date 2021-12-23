Катерина Кухар, Юрій Ткач, Роман Сасанчин та інші артисти встигли порадувати соціальні мережі зимовими образами і показали щасливі фото.

Як пише Politeka.net,багато зірок перед настанням зимових свят вирішили відправитися на відпочинок і добре проводять час у відпустках. Причому встигають артисти хвалитися в мережі різними моментами з життя.

Цього разу в соціальній мережі Instagram на сторінці " ЖВЛ» з'явилася добірка новорічних фото разом з зірками, серед яких були: Катерина Кухар, Юрій Ткач, Роман Сасанчин, Славія та інші артисти.

"Що надіти взимку? ️ ️ Не прогав різноманітні зимові образи від наших зірок! Гортайте карусель, пишіть, чий наряд тобі подобається " - сказано в підписі.

Шанувальники почали міркувати: "Клопотенко з цією чубчиком дурень дурнем!!!!; Сасанчин вогонь🔥; Рома хороший😍; Клопотенко в кроксах?; Два останніх фото. Хто це?; Дівчата ❤️❄️Ткач️️".

Ми також писали, що Кухар є примою-балериною і суддею шоу "Танці з зірками". Артистка одружена з Олександром Стояновим, який є прем'єром Національної опери України і має звання Заслуженого артиста України. Зараз Катерина і Олександр відпочивають у Вашингтоні, США. Кухар вирішила в нових сторіс показати, як розважається із зірковим чоловіком.

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