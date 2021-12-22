Фіналіст другого сезону проєкту "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич, Дмитро Шевченко причепурився і показав себе.

Як передає Politeka.net, Дмитро Шевченко став відомий завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка". Бізнесмен викликав симпатію у Злати Огневич і навіть пройшов до фіналу. Однак, наперекір почуттям, у фіналі "Холостячка" вибрала Андрія Задворного.

Так, цього разу Фіналіст "Холостячки" опублікував нове фото. На кадрі Дмитро Шевченко показав, як причепурився після проєкту. На кадрі фіналіст "Холостячки" змінив свою стрижку та одягнувся в новорічний светр.

Шанувальники залишили фіналісту "Холостячки" безліч коментарів під фото: "Я дивлюся тебе з самого початку всього разом зі своєю дружиною! Ти найкраща людина, всього самого найкращого тобі", "Син маминої подруги", "У брутальному чоловікові така сильна та одночасно ніжна особистість", "Неймовірне поєднання краси та свята", "Найкрасивіший Діма", "Вам можна підробляти Дідусем Морозом! Дуже добрі очі".

Раніше повідомлялося, Огневич після розставання з Задворним сватають за іншого красеня з "Холостячки": "Не віддавайте його інший"

Також, зовнішність нової коханої Діми з "Холостячки" викликала бурхливі обговорення: "Не дотягує"

Politeka розповідала, відкинутий фаворит Огневич Діма швидко знайшов їй заміну, теж брюнетка: "Живе в одному будинку с..."