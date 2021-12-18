Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич разлеглась на кровати и позирует на камеру.
Что получилось на фотосессии певица показала в следующей публикации.
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Поклонники певицы оставили ей множество комментариев под фото, где сватают её с другим красавчиком из "Холостячки": "Стою с плакатом Тарапаты", "Вечная любовь, семья, детки с Димой, и за ним, как за каменной стеной! Не отдавайте его другой) Ему очень тяжело ещё это видно, любит)", "Хочу видеть вас с Дмитрием, ну очень хочу".
Напомним, Дмитрий Шевченко является финалистом проекта "Холостячка" со Златой Огневич. Несмотря на большую симпатию и чувства к нему, "Холостячка" выбрала Андрея Задворного. Однако, эти отношения вскоре закончились.
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