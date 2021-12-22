Відомі блогери, телеведучі і співачки вирішили показати в Мережі, як виглядає їх розкішні будинки, не втрималися від ефектних Селфі Каменських, Нікітюк, Квіткова і багато інших зірок.

Популярний артист, виконавці та співаки готуються до новорічних виступів, так як вже через десять днів всі урочисто відзначатимуть настання Нового року. Причому зірки нарешті прикрасили свої розкішні будинки і показали оздоблення.

"До Нового Року залишилося десять днів! Дивіться добірку атмосферних кадрів від українських зірок " - сказано в підписі під фото.

Зазначимо, за словами Каменських, вона взагалі з Потап прикрашає ялинку будинку вперше, адже зазвичай вони прикрашали будинок зовні, де вони і так ростуть. А Даша Квіткова влаштовує сімейне свято з Добриніним не так, як минулого року, адже цього разу вони зустрінуть Новий рік з сином Левом.

Леся Нікітюк вирішила влаштувати вдома цілу виставку декоративних гномів і навіть розмістила прикраси на окремому столі.

Ми також писали, що блогери і телеведучі вже підготувалися до настання Нового року, тому активно показують в Мережі свої прибрані до свят ялинки, а не тільки вдома. Нещодавно в Instagram вирішили оцінити: у кого краще ялинка і як виглядають артисти в сімейному колі.

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Як повідомляла Politeka, Непричесана Каменських в домашньому вбранні і без косметики спантеличила зверненням:"нерви не в порядку".

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