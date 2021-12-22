Популярний артист, виконавці та співаки готуються до новорічних виступів, так як вже через десять днів всі урочисто відзначатимуть настання Нового року. Причому зірки нарешті прикрасили свої розкішні будинки і показали оздоблення.
"До Нового Року залишилося десять днів! Дивіться добірку атмосферних кадрів від українських зірок " - сказано в підписі під фото.
Зазначимо, за словами Каменських, вона взагалі з Потап прикрашає ялинку будинку вперше, адже зазвичай вони прикрашали будинок зовні, де вони і так ростуть. А Даша Квіткова влаштовує сімейне свято з Добриніним не так, як минулого року, адже цього разу вони зустрінуть Новий рік з сином Левом.
Леся Нікітюк вирішила влаштувати вдома цілу виставку декоративних гномів і навіть розмістила прикраси на окремому столі.
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Ми також писали, що блогери і телеведучі вже підготувалися до настання Нового року, тому активно показують в Мережі свої прибрані до свят ялинки, а не тільки вдома. Нещодавно в Instagram вирішили оцінити: у кого краще ялинка і як виглядають артисти в сімейному колі.
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