Український співак Олег Скрипка, який замінив Катю Осадчу в одному із випусків "Світського життя", поспілкувався із відомою італійською та французькою співачкою Ін-Грід.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Світське життя" повідомили, що замість Каті Осадчої в одному із випусків інтерв’ю у знаменитостей буде брати відомий український співак, музикант та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Як бачимо, виконавець поспілкувався із колишньою солісткою групи "НеАнгели" Славою Камінською, яка нещодавно почала успішну сольну кар’єру.

Також Скрипка взяв інтерв’ю у відомої італійської та французької співачки Ін-Грід (справжнє ім’я Інгрід Альберіні), яка прилетіла в Україну. Як бачимо, виконавиця була одягнена у білу сорочку та золотистий костюм, а образ доповнила широким поясом. Волосся Ін-Грід зібрала у високий хвіст.

Рaніше Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" вразила Осадчу кількістю своїх квартир: "Я ж 15 років працювала".

Нагадаємо, що Осадча вивела на відвертість Камінську з "НеАнгелів", з'явилися подробиці: "Про чоловіків, гроші і...".

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