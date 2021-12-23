У мережі обговорили відео, в якому Олег Винник розхвилювався через припущення Ольги Полякової на шоу "Маска", що стосується одного з учасників.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Таюне (Таїсія Сватко), яка є бек-вокалісткою і яку називають "таємною дружиною" Олега Винника часто потрапляє під увагу шанувальників артиста.

Популярний співак Олег Винник, який став одним з детективів в шоу "Маска", несподівано заявив, що покине шоу і скасує всі концерти, якщо під маскою жирафи виявиться його бек-вокалістка Таїсія Сватко.

Зазначимо, саме Таюне шанувальники називають "таємницею дружиною" Винника. У ролику Полякова послухала виступ "Жирафа «з піснею Пугачової» Поклич мене з собою", після чого зробила припущення, що виконавиця — Таюне.

"Таюне! Так-так, я не знаю Таюне! Люди добрі, дуже важлива річ-якщо це Таюне, то я залишаю цей проект, більш того, я відмовляюся від усіх концертів! Адже так розвести мене-нереально!» - заявив співак.

Раньше Таюне з'явилася на фото з розкішним букетом лілових тюльпанів. Кадр опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артистці.

На фотографії Таюне відображена в домашній обстановці і не сценічному образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася в простих джинсах і теплому фіолетовому светрі, цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру співачки.

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