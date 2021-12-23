В сети обсудили видео, в котором Олег Винник разволновался из-за предположения Ольги Поляковой на шоу "Маска", касающееся одного из участников.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой и которую называют "тайной женой" Олега Винника часто попадает под внимание поклонников артиста.

Популярный певец Олег Винник, который стал одним из детективов в шоу «Маска», неожиданно заявил, что покинет шоу и отменит все концерты, если под маской Жирафы окажется его бек-вокалистка Таисия Сватко.

Отметим, именно Таюне поклонники называют «тайной женой» Винника. В ролике Полякова послушала выступление «Жирафа» с песней Пугачевой «Позови меня с собой», после чего сделала предположение, что исполнительница — Таюне.

«Таюне! Да-да, я не знаю Таюне! Люди добрые, очень важная вещь — если это Таюне, то я покидаю этот проект, более того, я отказываюсь от всех концертов! Ведь так развести меня — нереально!» — заявил певец.

Ранее Таюне появилась на фото с роскошным букетом лиловых тюльпанов. Кадр опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артистке.

На фотографии Таюне запечатлена в домашней обстановке и не сценическом образе. Как видно, перед камерой она появилась в простых джинсах и теплом фиолетовом свитере, этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру певицы.

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