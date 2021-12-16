В сети появилось очаровательное фото известного исполнителя Олега Винника с его "тайной женой" Таюне, кадр был сделан в гримерке.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Олегу Виннику, опубликовали очаровательное фото артиста с его "тайной женой" Таюне (Таисия Сватко). Как видно, снимок был сделан в гримерке, за их спинами видно подсвеченные зеркала.

Как видно, перед камерой Олег появился в темном наряде – на нем джинсы, футболка и пиджак. Таюне тоже в темном наряде интересного кроя, которое подчеркнуло стройную фигуру. Светлые волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она задумчиво смотрит в объектив.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать совместную фотографию Винника и Таюне: "Спасибо", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Наши любимые", "😍😍😍😍", "Наши любимые звездочки", "💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🎤🎤🎊🎊", "Ну наконец-то вместе фото! Таюне – куколка!", "👏👏👏👏👏👏👏", "Красивая пара Олег и Таюне", "❤️❤️❤️".

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