Як передає Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський є популярним виконавцем. Він прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Голос країни", де виступав у команді Наді Дорофєєвої. Зараз артист не забуває про творчість і радує українців новими піснями.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Сергій Лазановський кардинально змінився в зовнішності. Тепер на його голові білі кучері, замість прямого волосся. Він сидить на кріслі шоу "Голос країни" і натискає на кнопку.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Ух ти! Незвично", "Не дуже", "Зачіска вогонь", "Ще і як! Без сумнівів", "Ти неймовірний", "Тобі дуже йде", "З цими кучерями схожий на Мірзояна", "Я думав, що Крід".

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