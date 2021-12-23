Танцівник Юрій Мєшков, який брав участь у шоу "Танці з зірками" в парі зі співачкою Олександрою Зарицькою, розповів, які у них зараз стосунки.

Як пише Politeka.net, український танцівник Юрій Мєшков, який у крайньому сезоні шоу "Танці з зірками" танцював у парі із Олександрою Зарицькою, вийшов у прямий ефір та дав інтерв’ю Ростиславу Калацинському, яке опублікували на You-Tube каналі Rostyslove Production.

Так, Юрій Мєшков розповів про те, які зараз стосунки із солісткою гурту Kazka Олександрою Зарицькою, із якою він танцював на шоу "Танці з зірками". Під час участі співачки у шоу і після вильоту їхньої пари у мережі ширилися чутки про те, що Мєшков та Зарицька зустрічаються. Солістка "Kazka" не підтверджувала, але й не спростовувала їх.

За словами танцівника, який навіть з’явився у кліпі гурту на пісню "Автовідповідач", після проєкту вони з Зарицькою продовжили спілкування.

"Ми продовжили спілкуватися. Після проєкту ми…Ось були зйомки в її кліпі, але ми спілкувалися не тільки там. Ми ще виступали на "Вечорі прем’єр" з Катею Осадчою. Все одно ми готувалися, були якісь моменти ще до зйомок. Тобто ми бачилися неодноразово", - сказав Юрій.

Також танцівник розповів, що зараз вони не бачаться, адже він живе у Кам’янському, а Зарицька у Києві. Однак, Мєшков зазначив, що згадує співачку з теплом, адже вони із симпатією ставилися один до одного.

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