Фронтвумен гурту KAZKA Олександра Зарицька влаштувала в Мережі переполох своєю новою роботою. Не обійшлося без її екс-партнера по "Танцях з зірками" Юрія Мєшкова.

Так, 29-річна Зарицька презентувала кліп "Автовідповідач" на трек з нового альбому, виконаний спільно з Runstar. У ролі головної героїні постала сама Олександра, а ось її коханого зіграв Мєшков.

Сюжет кліпу до болю знайомий кожному - про розставання закоханих.

"Це своєрідна сповідь. Про втрачену любов, страхи, вміння прощати і магічний зв'язок між людьми, який майже неможливо зруйнувати", - так пояснила солістка KAZKA.

На кадрах глядачі побачать ретро-автомобіль, дивних попутників, дорожні пейзажі і несподівані сюжетні повороти.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють новий кліп KAZKA:

"Нарешті дочекалися! Це щось неймовірне 💣💣💣 з прем'єрою вас ❤ ️ P. S. Танець з Юрою - це окреме мистецтво🔥"

"Класно! Помітно, що Саші та Юрчику хочеться танцювати ще ❤️"

"Всім Монатікам, Олям Поляковим раджу звернути увагу, у Казки всі пісні українською і всі просто неймовірні. Це доказ того, що відомим можна бути і з українським репертуаром. Молодці Казка, просто неперевершені❤"

"Юрочка просто бомбезний!!! Ви класно виглядаєте в кадрі разом. Кліп крутий!

"Класна пісня і танці так чітко, ритмічно, красиво... Все якось дуже по-справжньому і природно:) переглядав кілька разів поспіль. Кліп вогонь!:) Спасибі!:)"

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