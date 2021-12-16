Так, 29-річна Зарицька презентувала кліп "Автовідповідач" на трек з нового альбому, виконаний спільно з Runstar. У ролі головної героїні постала сама Олександра, а ось її коханого зіграв Мєшков.
Сюжет кліпу до болю знайомий кожному - про розставання закоханих.
"Це своєрідна сповідь. Про втрачену любов, страхи, вміння прощати і магічний зв'язок між людьми, який майже неможливо зруйнувати", - так пояснила солістка KAZKA.
На кадрах глядачі побачать ретро-автомобіль, дивних попутників, дорожні пейзажі і несподівані сюжетні повороти.
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Користувачі з ентузіазмом обговорюють новий кліп KAZKA:
"Нарешті дочекалися! Це щось неймовірне 💣💣💣 з прем'єрою вас ❤ ️ P. S. Танець з Юрою - це окреме мистецтво🔥"
"Класно! Помітно, що Саші та Юрчику хочеться танцювати ще ❤️"
"Всім Монатікам, Олям Поляковим раджу звернути увагу, у Казки всі пісні українською і всі просто неймовірні. Це доказ того, що відомим можна бути і з українським репертуаром. Молодці Казка, просто неперевершені❤"
"Юрочка просто бомбезний!!! Ви класно виглядаєте в кадрі разом. Кліп крутий!
"Класна пісня і танці так чітко, ритмічно, красиво... Все якось дуже по-справжньому і природно:) переглядав кілька разів поспіль. Кліп вогонь!:) Спасибі!:)"
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