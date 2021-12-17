Співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою групи KAZKA, презентувала новий кліп, в якому знялася з партнером по "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною вітчизняною співачкою. Красуня сяє в групі KAZKA, а нещодавно брала участь в шоу"Танці з зірками". Там артистка танцювала разом з Юрієм Мєшковим і посіла п'яте місце. Але у пари виникло щось більше, ніж просто танці. Після проекту Олександра запросила Юрія в новий кліп. Нарешті відеоробота вийшла і Зарицька нею похвалилася в Instagram.

Якщо Саша грала роль дівчини, яка їде в автомобілі. То Юрій сидів у темній кімнаті. Олександра продемонструвала як фото, так і відео з кліпу у себе в Instagram.

"Наше роуд-муві про хворобливу любов вже на YouTube

Пишіть, що ви думаєте. Адже це дуже особлива для мене робота в багатьох сенсах", - було написано під відео.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Про пристрасне кохання", "Видно, що любов", "музика супер ритмічна і слова зі змістом", "кліп класний змушує задуматися"/

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