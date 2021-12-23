Танцовщик Юрий Мешков, который участвовал в шоу "Танці з зірками" в паре с певицей Александрой Зарицкой, рассказал, какие у них сейчас отношения.

Как пишет Politeka.net, украинский танцовщик Юрий Мешков, который в крайнем сезоне шоу "Танці з зірками" танцевал в паре с Александрой Зарицкой, вышел в прямой эфир и дал интервью Ростиславу Калацинскому, которое опубликовали на You-Tube канале Rostyslove Production.

Так, Юрий Мешков рассказал о том, какие сейчас отношения с солисткой группы Kazka Александрой Зарицкой, с которой он танцевал на шоу "Танці з зірками". Во время участия певицы в шоу и после вылета их пары в сети ходили слухи о том, что Мешков и Зарицкая встречаются. Солистка "Kazka" не подтверждала, но и не опровергала их.

По словам танцовщика, который даже появился в клипе группы на песню "Автоответчик", после проекта они с Зарицкой продолжили общение.

"Мы продолжили общаться. После проекта мы ... вот были съемки в ее клипе, но мы общались не только там. Мы еще выступали на "Вечере премьер" с Катей Осадчей. Все равно мы готовились, были какие-то моменты еще до съемок. То есть мы виделись неоднократно", - сказал Юрий.

Также танцовщик рассказал, что сейчас они не видятся, ведь он живет в Каменском, а Зарицкая в Киеве. Однако, Мешков отметил, что вспоминает певицу с теплом, ведь они с симпатией относились друг к другу.

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