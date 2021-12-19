Співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою групи KAZKA, показала, як проводить час в Одесі.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала успішною артисткою в Україні, будучи солісткою колективу KAZKA. Артистка також нещодавно брала участь у проекті "Танці з зірками", де з партнером Юрієм Мєшковим посіла п'яте місце. За час проекту Олександрі вдалося скинути близько 20 кг, а після шоу Зірка натякнула, що у неї з партнером по "танцях" щось більше. Парочка знялася разом в новому кліпі групи KAZKA. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Олександра була разом з Даніелем Салемом, популярним ресторатором, телеведучим, учасником "Танців з зірками" і шоу "Маска". пара кружляла в ресторані, танцюючи вальс.

"В Одесі класно. Даніель згадав минуле і закрутив мене у вальсі", - написала Зарицька.

Олександра і Даніель танцювали під рахунок, поки їх знімали.

Нагадаємо, українську артистку зарицьку та її партнера по "танцях з зірками" Мєшкова "розкусили" після свіжих кадрів

А ще Politeka писала, що стосунки співачки з колективу KAZKA Зарицької і Мєшкова після "Танців з зірками" стали на іншому рівні

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