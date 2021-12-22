20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер показала, що діється у них з нареченим в елітній квартирі, яку вони знімають за дві тисячі доларів.

Анна Трінчер і її наречений Олександр Волошин живуть на орендованій квартирі, повідомляє Politeka.net. Пара нерідко показують свої апартаменти з панорамними вікнами.

Блогерка одного разу розповіла, що за оренду площі 100 "квадратів" у Києві вони платять дві тисячі доларів. З плюсів співачка виділила те, що апартаменти великі, світлі і просторі. Улюблена частина квартири зірки - вітальня, де вона разом з коханим медитує, дивиться Netflix, грає в приставку і спілкується.

Примітно, що житло парочка шукала приблизно місяць, переглянувши більше 30 варіантів.

У нових сторіс артистка вирішила показати, що діється у них в житлі.

"Перша проблема: у нас дофіга сміття і лінь викидати", - написала Анна Трінчер, позуючи на підлозі біля купи порожніх коробок та іншого мотлоху.

"Друга проблема: потрібно прибрати вдома", - написала артистка, показуючи на диван з неприбраними речами.

Зазначимо, зараз Анна Трінчер і Олександр Волошин готуються до весілля. Пара оголосила про заручини цієї осені.

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