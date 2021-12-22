20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер показала, что творится у них с женихом в элитной квартире, которую они снимают за две тысячи долларов.

Анна Тринчер и ее жених Александр Волошин живут на съемной квартире, сообщает Politeka.net. Пара нередко показывают свои апартаменты с панорамными окнами.

Блогерша однажды рассказала, что за аренду площади 100 "квадратов" в Киеве они платят две тысячи долларов. Из плюсов певица выделила то, что апартаменты большие, светлые и просторные. Любимая часть квартиры звезды — гостиная, где она вместе с возлюбленным медитирует, смотрит Netflix, играет в приставку и общается.

Примечательно, что жилье парочка искала примерно месяц, пересмотрев более 30 вариантов.

В новых сторис артистка решила показать, что творится у них в жилье.

"Первая проблема: у нас дофига мусора и лень выкидывать", - написала Анна Тринчер, позируя на полу возле кучи пустых коробок и другого хлама.

"Вторая проблема: нужно убрать дома", - написала артистка, показывая на диван с неубранными вещами.

Отметим, сейчас Анна Тринчер и Александр Волошин готовятся к свадьбе. Пара объявила о помолвке этой осенью.

Напомним, жених Анны Тринчер довел до слез родных своим изменением внешности

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