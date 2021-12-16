Известная украинская певица и актриса Анна Тринчер пожаловалась на то, что не стала номинанткой музыкальной премии "YUNA".

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Она прославилась благодаря своим ролям в сериале "Школа" и в фильме "Скажене весілля". Также, она проявила себя на вокальном шоу "Голос країни".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Тринчер жалуется на то, что не стала номинанткой премии "YUNA" в этом году, хоть и очень ждала этого. Артистка была уверена, что попадает туда, и не понимает, что сделала не так.

"Честно говоря, не понимаю, что я делаю не так?", — задается вопросом Анна Тринчер.

"Я не буду тянуть интригу почему я расстроена второй день", — рассказала о своей неудаче певица.

"Я помню, как вот еще пару месяцев назад я выходила на красную дорожку и пообещала выйти на неё в следующем году как номинант", — с грустью вспоминает Анна Тринчер.

"Но несмотря на огромный труд проделанный мною и моей командой на протяжении всего года - меня нет в номинациях", — рассказала певица.

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