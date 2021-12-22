Відомий гуморист і актор з "Квартал 95" Євген Кошовий розлютив українців у костюмі ялинки.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий є популярним гумористом і коміком. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "Квартал 95". Також він є ведучим гумористичного шоу "Ліга Сміху".

Так, цього разу на сторінці "Квартал 95" в Instagram опублікували нове фото. На кадрі показали Євгенія Кошового в незвичному образі. Він вбрався в костюм новорічної ялинки.

"До Нового Року залишилося 10 днів! Відлік пішов🥳 Вмикайте святковий випуск "Вечірнього Кварталу" 31 грудня о 20:00 на 1+1.

Зустрічаємо Новий 2022 рік разом, адже традиції незмінні!", - пишуть на акаунті.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де висловили своє невдоволення: "Елкашевой", "Питання 6-ти річної дочки: "Це хто? Королева Єлизавета?", "Жах, як погладшав", "Немає необхідності включати телевізор, щоб подивитися квартал. Весь народ не тільки дивиться, але і живемо у кварталі 24/7, але вже не смішно!", "Якась Лиса ялинка", "Канал 1+1 хоч не Вмикай: то Комаров цілий день, ввечері Квартал, в будні Величне столiття, пів дня... вже не дивлюся по вихідних цей канал, взагалі можна і прибрати його", "Хоч би вночі не приснилося таке".

Однак, Євген Кошовий і порадував своїх шанувальників виглядом.

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Politeka розповідала, Кошовий з "Квартал 95" розлютив видом в безглуздому вбранні: "Хоч би вночі не приснилося таке"