Як пише Politeka.net, 52-річна зірка не так часто виступає і дає інтерв'ю, проте кожна її поява на публіці відразу ж стає дуже обговорюваним в мережі. Тому на фан-акаунтах з'являється багато різних відео і фото з різних зустрічей Лопес.
Еллен Дедженерес і Дженніфер Лопес зустрілися в гримерці перед зйомками чергового інтерв'ю і пожартували один над одним. При цьому Лопес в ефектному чорному комбінезоні з розрізами змогла показати, наскільки впевнено і добре виглядає.
З нюдовим макіяжем, розпущеними локонами і в дизайнерському одязі 52-річній зірці не було рівних:
«Дженні так ефектно вийшла в кінці😂; вау, вона така свіжа, як весна️❤️; схвалюю її грайливість😂; може бути навіть легковажною🔥; вдячна любов від мене; Дженні, ти така красива 😍; Дві найкращі подруги🕎;Лмао Еллен і Дженніфер разом дуууже смішно 😂😂; Милий вид ❤Така грайлива штучка️❤️;Це те, про що я кажу!!!» ,- пишуть в мережі.
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Як можна помітити, зазвичай шанувальники бачать Лопес в ефектних нарядах для гламурних фотосесій або сміливих образах для сцени. Артистка не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру в коротких сукнях або одязі з глибоким декольте.
Однак, в новому пості Лопес показала себе в незвичному вигляді. Так, знаменитість позувала в домашній обстановці, але при цьому на ній був вуличний одяг. Для знімка Джейло одягла все біле.
Нагадавши, 52-річна Дженніфер Лопес в напівпрозорій сукні спокусила відомого артиста.
Як повідомляла Politeka, Лопес в блискучій сукні зі значним розрізом не стала приховувати фігуру.
Також Politeka писала, що 52-річна Лопес потягнула за спортивки і показала, які форми приховує.