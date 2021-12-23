Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич зізналася, що після своєї невдачі на проєкті "Холостячка" вона збирається покинути Україну.

"Ох вже ця невизначеність, яка сьогодні стала визначеністю. Я втомлена, але дуже щаслива тому що нарешті я розумію, куди ж я збираю свій довгоочікувану валізу", - розповіла Злата Огневич.

"Моя довгоочікувана відпустка вперше за 2 роки та вона буде в січні, тому мій Instagram на якийсь час перетвориться на тревел-блог", - поділилася "Холостячка".

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