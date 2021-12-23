Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Злата Огневич зізналася, що після своєї невдачі на проєкті "Холостячка" вона збирається покинути Україну.
"Ох вже ця невизначеність, яка сьогодні стала визначеністю. Я втомлена, але дуже щаслива тому що нарешті я розумію, куди ж я збираю свій довгоочікувану валізу", - розповіла Злата Огневич.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Не стало знаменитого актора, фільми з яким обожнювали: "Блискуче талановитий, але недооцінений"
Дружина "Холостяка" Добриніна змусила позаздрити своїм дорогущим подарункам "від Миколи": "Я заслужила"
Зірка "Холостячки" Свечкоренко влаштував палкі танці з коханою: перші кадри пари
Тіла знайдені на території школи в Дніпрі: почалася раптова Евакуація, кадри
"Моя довгоочікувана відпустка вперше за 2 роки та вона буде в січні, тому мій Instagram на якийсь час перетвориться на тревел-блог", - поділилася "Холостячка".
Раніше повідомлялося, Екс-фіналіст "Холостячки" Огневич Діма Шевченко помітно причепурився: "Можна підробляти Дідусем Морозом"
Також, Огневич в прозорій червоній сукні захопила новою фотосесією: "Побільше пристрасті та вогню"
Politeka розповідала, "Холостячка" Огневич після розставання з Задворним розповіла, що її радує: "Це найкрутіший..."