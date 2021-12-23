Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич призналась, что после своей неудачи на проекте "Холостячка" она собирается покинуть Украину.

"Ох уж эта неопределенность, которая сегодня стала определенностью. Я уставшая, но очень счастливая потому что наконец я понимаю, куда же я собираю свой долгожданный чемодан", — рассказала Злата Огневич.

"Мой долгожданный отпуск впервые за 2 года и он будет в январе, поэтому мой Инстаграм на какое-то время превратится в тревел-блог", — поделилась "Холостячка".

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