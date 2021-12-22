Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.
Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала шикарні чорно-білі кадри, де показала свої пишні форми. Під відео актриса вирішила розповісти про важливий день.
"Анни та Ганнусі, вітаю нас з вами з Днем Святої Анни.
Нехай наш Ангел Хранитель завжди буде поруч, захищає і дає крила, щоб летіти до своїх мрій 🥰
З самого дитинства це свято для мене як другий день народження 🥰
Більш того, саме 22 грудня я дійсно святкувала свій день народження, через те, що влітку всі мої друзі були на канікулах і не могли прийти в гості.
День Анни дуже особливий і важливий для мене❤️", - поділилася Анна Саліванчук.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Суперфіналістка "Майстер Шеф" спровокувала бунт в мережі: "Останній сезон, який дивимося"
Тіла знайдені на території школи в Дніпрі: почалася раптова Евакуація, кадри
Руслана у тендітному образі вразила кардинальною зміною іміджу: "Для мене це дуже..."
Маленького українця викрали поблизу школи, фото: під'їхала жінка на машині
Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95", візуально збільшивши свої принади, заговорила про вдячність: "Багатьом слід повторити"
Також, дружина продюсера "Квартал 95" в джинсовому корсеті полонила своєю жіночністю: "Закликаю насолоджуватися"
Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла українцям, хто повинен жити щасливо: "Шукає насолоду у всьому"