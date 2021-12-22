Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала шикарні чорно-білі кадри, де показала свої пишні форми. Під відео актриса вирішила розповісти про важливий день.

"Анни та Ганнусі, вітаю нас з вами з Днем Святої Анни.



Нехай наш Ангел Хранитель завжди буде поруч, захищає і дає крила, щоб летіти до своїх мрій 🥰



З самого дитинства це свято для мене як другий день народження 🥰

Більш того, саме 22 грудня я дійсно святкувала свій день народження, через те, що влітку всі мої друзі були на канікулах і не могли прийти в гості.



День Анни дуже особливий і важливий для мене❤️", - поділилася Анна Саліванчук.

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