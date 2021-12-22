Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала шикарные черно-белые кадры, где показала свои пышные формы. Под видео актриса решила рассказать про важный день.

"Анны и Анечки, поздравляю нас с вами с Днем Святой Анны.



Пусть наш Ангел Хранитель всегда будет рядом, защищает и даёт крылья, чтобы лететь к своим мечтам 🥰



С самого детства этот праздник для меня как второй день рождения 🥰

Более того, именно 22 декабря я действительно праздновала свой день рождения, так как летом все мои друзья были на каникулах и не могли прийти в гости.



День Анны очень особенный и важный для меня❤️", — поделилась Анна Саливанчук.

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