Даша Квіткова займається розвитком свого блогу в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку дівчини підписані 1,7 мільйонів користувачів мережі.
Зірка розповідає про свій побут, і часто показує маленького сина Лева.
У нових сторіс Даша Квіткова опублікувала відео того, що їй подарували на День святого Миколая.
Зокрема, дружина Добриніна показала спеціальний штатив на присосках, який створений для зручності запису сторіс.
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А також переможниця "Холостяка" похвалилася і дорогими подарунками - брендами "Gucci" і "Chanel".
"Микола передав, що я заслужила", - написала блогерка, позначивши свого чоловіка, який і зробив їй подарунок.
Зазначимо, Даша Квіткова і Микита Добринін продовжили будувати відносини після завершення зйомок в "Холостяку".
Пара одружилася, а зараз виховує сина Лева.
Нещодавно пара розповіла, що у малюка почали різатися зуби, через що у нього піднялася температура, і він не міг спати.
Батьки сильно переживали за сина.
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін поскаржився на погане самопочуття сина
Як повідомляла Politeka, союз "Холостяка" Добриніна з Дашею квітковою опинився на межі розпаду
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка"," надувши " губи, показала обличчя крупним планом