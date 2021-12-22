Даша Квіткова займається розвитком свого блогу в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку дівчини підписані 1,7 мільйонів користувачів мережі.

Зірка розповідає про свій побут, і часто показує маленького сина Лева.

У нових сторіс Даша Квіткова опублікувала відео того, що їй подарували на День святого Миколая.

Зокрема, дружина Добриніна показала спеціальний штатив на присосках, який створений для зручності запису сторіс.

А також переможниця "Холостяка" похвалилася і дорогими подарунками - брендами "Gucci" і "Chanel".

"Микола передав, що я заслужила", - написала блогерка, позначивши свого чоловіка, який і зробив їй подарунок.

Зазначимо, Даша Квіткова і Микита Добринін продовжили будувати відносини після завершення зйомок в "Холостяку".

Пара одружилася, а зараз виховує сина Лева.

Нещодавно пара розповіла, що у малюка почали різатися зуби, через що у нього піднялася температура, і він не міг спати.

Батьки сильно переживали за сина.

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін поскаржився на погане самопочуття сина

Як повідомляла Politeka, союз "Холостяка" Добриніна з Дашею квітковою опинився на межі розпаду

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка"," надувши " губи, показала обличчя крупним планом