Відома телеведуча і співачка Мішель Андраде, яка веде "Орел і Решка" приїхала додому і показала свого батька.

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є відомою українською співачкою. Артистка отримала популярність завдяки своїй участі в різних вокальних проєктах, і незабаром стала підопічною українського продюсера Потапа (Олексія Потапенко). Також, вона є провідною популярної програми "Орел і решка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мішель Андраде показує свого батька Маріо, який грає на гітарі. Як відомо, співачка прожила в Болівії до 13 років, а потім поїхала з мамою Світланою в Україну, де спробувала себе на вокальному проекті. Вона стала учасницею четвертого сезону шоу "Х-Фактор".

"Я вдома", - розповіла Мішель Андраде.

Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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