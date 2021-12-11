Известная телеведущая и певица Мишель Андраде, которая ведет "Орел и Решка" вместе с Кириллом Макашевым, поставила на место своего коллегу.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз на странице "Нового канала" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах показали начало одного из выпусков "Орла и Решки", где Кирилл Макашов начал возмущаться, изображая из себя Дона Корлеоне из фильма "Крестный отец". Мишель Андраде посмеялась над ним, и указала, что ему лучше монету покинуть, поскольку это у ведущего получается лучше.

"Ты приходишь ко мне в программу и просишь о безлимитной карте. Но ты просишь это без уважения. Даже не предлагаешь мне дружбу", — сказал голосом известного персонажа Кирилл Макашов.

"Смотри какой...Актерище, смотри, проснулся! Давай, кидай монеточку лучше. Это лучше получается", — ответила коллеге Мишель Андраде.

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