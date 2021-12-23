Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Артистка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишель Андраде показывает своего отца Марио, который играет на гитаре. Как известно, певица прожила в Боливии до 13 лет, а потом уехала с мамой Светланой в Украину, где попробовала себя на вокальном проекте. Она стала участницей четвертого сезона шоу "Х-Фактор".
"Я дома", — рассказала Мишель Андраде.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая": "Я заслужила"
Звезда "Холостячки" Свечкоренко устроил пылкие танцы с возлюбленной: первые кадры пары
"У нас будет "ребенок": Мартыновская и Ярославский спровоцировали в Сети переполох
Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
Ранее сообщалось, звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде с гипсом удивила украинцев: "Пусть уже лапка быстрей выздоравливает..."
Также, Дорофеева и Андраде оказались в "партии", а Хименес-Браво задумался о президентстве: "Накормлю вкусно всю Украину"
Politeka рассказывала, Мишель Андраде поставила на место своего напарника по "Орлу и Решке": "Приходишь ко мне в программу..."