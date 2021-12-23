Известная телеведущая и певица Мишель Андраде, которая ведет "Орел и Решка" приехала домой и показала своего отца.

Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Артистка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мишель Андраде показывает своего отца Марио, который играет на гитаре. Как известно, певица прожила в Боливии до 13 лет, а потом уехала с мамой Светланой в Украину, где попробовала себя на вокальном проекте. Она стала участницей четвертого сезона шоу "Х-Фактор".

"Я дома", — рассказала Мишель Андраде.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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