На шоу "Маска" розповіли, яке минуле ховалося у відомого артиста Сергія Бабкіна, який ховався в Тигрі.

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проекту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко. Нещодавно судді розгадали персонажа, який ховався під маскою "Тигра".

Так, цього разу на сторінці шоу "Маска" опублікували нове відео. На кадрах нещодавно розгаданий персонаж - Тигр, за яким переховувався Сергій Бабкін. Під відео розповіли, які підказки були про нього.

"Цієї суботи свою маску зняв космічний Тигр! Чи всі підказки ви розгадали?

Одна з картин "Адам і Єва" - натяк на пісню артиста "Адам і Єва".

З шести років Сергій відвідував гуртки бальних танців і фігурного катання, школу образотворчого мистецтва, музичну школу і театральні гуртки.

Кумир Бабкіна - Сезарія Евора. Вона виходила босоніж на сцену, цю фішку взяв собі й Сергій.

В юності Тигр працював прибиральником. Відсиланням до цього був бодігард зі шваброю", - розповіли на акаунті шоу "Маска".

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