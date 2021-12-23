Популярне шоу «Маска» наближається до фіналу, інтрига навколо проєкту вже сягнула свого апогею, однак автори ще мають сюрпризи в запасі.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Інстаграм анонсували появу ще одного персонажа, який порадує глядачів своїм виступом уже в самому фіналі.

«Серце вилітає скажено! Вже цієї суботи довгоочікувана поява загадкової Винової Кралі та розкриття одразу трьох масок 😍 Дивіться фінал найпопулярнішого шоу країни 25 грудня о 21:00. Буде феєрично», - йдеться у повідомлення.

Винова краля - одна з небагатьох масок, яка має яскраво виражену жіночу фігуру. Вона одягнена в латексний комбінезон й корсет з утрируваними боками. Плечі героїні покриває шикарна шуба, на пошив якої пішло 20 метрів оксамиту і понад 10 метрів штучного хутра, що імітує соболиний.

Судячи з котроткого ролика, який показали в Інстаграм, на появу Винової Кралі бурхливо відреагували як судді, так і глядачі. При цьому у користувачів мережі одразу з’явилася версія, щодо того, хто може ховатися в такому костюмі.

«Винова Краля - це Марув?», «Це ж Марув!», - написали в коментарях.

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