Популярное шоу «Маска» приближается к финалу, интрига вокруг проекта уже достигла своего апогея, однако у авторов еще есть сюрпризы в запасе.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице шоу "Маска"в Инстаграм анонсировали появление еще одного персонажа, который порадует зрителей своим выступлением уже в самом финале.

"Сердце вылетает бешено! Уже в эту субботу долгожданное появление загадочной винной крали и раскрытие сразу трех масок, смотрите финал самого популярного шоу страны 25 декабря в 21:00. Будет феерично", - говорится в сообщении.

Винова краля - одна из немногих масок, которая имеет ярко выраженную женскую фигуру. Она одета в латексный комбинезон и корсет с утрированными боками. Плечи героини покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и более 10 метров искусственного меха, имитирующего соболиный.

Судя по котроткому ролику, который показали в Инстаграм, на появление винной крали бурно отреагировали как судьи, так и зрители. При этом у пользователей Сети сразу появилась версия, относительно того, кто может прятаться в таком костюме.

«Винова Краля - это Марув?», «Это же Марув!",- написали в комментариях.

Напомним, Винник, не дожидаясь финала "Маски" высказал, что думает о Данилко и других судьях: "создавая балаган..."

Как сообщала Politeka, гранд-финал шоу "Маска", Данилко и Каменских не сдержали криков, увидев, кто победил: "Невероятно!"

Также Politeka писала, что маленького Данилку приняли за Дзидзьо: "А мне на Решетника похож"