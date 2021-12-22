Українці не впізнали маленького Андрія Данилка і прийняли його за Дзідзьо і Григорія Решетника.

Як передає Politeka.net, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) є відомим співаком і композитором. Він прославився завдяки своєму комічному таланту на початку 1990-их. У 1996-му році він почав музичну кар'єру з продюсером Юрієм Нікітіним.

Так, цього разу на сторінці телеканалу "Україна" опублікували нове фото. На кадрі - маленький зоряний-детектив шоу "Маска" Андрій Данилко. Українці прийняли його за інших українських зірок.

"Тільки подивіться на цього милого малюка! 😍

Зможете дізнатися зірку на фото? Діліться своїми здогадками в коментарях", - пишуть на акаунті телеканалу "Україна".

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під фото: "Це Андрій Данилко 😍таке миле дитя!", "Майже не змінився Данилко", "А мені на Григорія Решетника схожий", "Перша думка, що це Андрій Данилко", "Дзідзьо або Данилко".

Раніше повідомлялося, Андрій Данилко на шоу "Маска" запаморочив голову запальний танець, українці занепокоїлися: "Відчуття, що йому погано стало"

Також, "З паличкою в носі": хвороба підкосила Андрія Данилка в самий невідповідний момент, з'ясувалися деталі

Politeka розповідала, Андрій Данилко дав цінні поради 16-річному переможцю "Співають всі": "Виявляється, він..."