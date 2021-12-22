Відомий співак Олег Винник перед фіналом шоу "Маска" розповів, що думає про Андрія Данилка та інших колег.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олег Винник постав перед камерою зі своїми колегами-суддями по шоу "Маска". Співак висловив, що думає щодо них і поділився емоціями перед фіналом.

"Напередодні фіналу шоу "Маска" хочеться відзначити, які у мене круті, яскраві та самобутні колеги

І що мені подобається - за столом детективів ми можемо поводитися як в житті: спілкуватися, сперечатися, веселитися, а іноді навіть кричати від емоцій, створюючи балаган, адже саме в цьому весь кайф! Бо "МАСКА" - це шоу, яке дарує відмінний настрій і незабутні враження",- поділився емоціями Олег Винник.

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