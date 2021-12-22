У мережі показали короткий, але дуже емоційний анонс фіналу шоу "Маска", видно, що і Данилко, і Каменських, і Винник були шоковані.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Маска"опублікували відеоанонс, в якому зібрали найгарячіші моменти і яскраві емоції детективів. Звичайно самого переможця в анонсі не розкрили, але реакція зірок і глядачів говорить про те, що персонажі під масками воістину вражають (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Найбільша інтрига року. Вся країна затамує подих. Найнесподіваніший суперфінал і сенсаційна розв'язка другого сезону гіпершоу "Маска",- каже голос за кадром. Також в ролику є фраза Олі Полякової, яка нагадала всім, що у фіналі будуть розкриті відразу три маски. "Ми буде дивуватися три рази!",- зазначила співачка.

Нагадаємо, у фіналі, який покажуть глядачам вже наступної суботи, залишилися три персонажі – Жираф, Мухомор і Скандал. Їх усіх трьох викриють у фіналі шоу і покажуть, хто ж ховався під яскравими костюмами.

Треба сказати, що на кадрах особливо відзначилася реакція завжди спокійного Андрія Данилка і стриманої Насті Каменських. Співачка, до слова, кричала з відвислою щелепою від побаченого, а в Олега Винника аж голос надірвався, коли він коментував фінал. "Просто неймовірно", - все що він зміг з себе видавити.

Нагадаємо, Фінал шоу "Маска", Остапчук зробив інтригуюче зізнання про переможця: "Порве всі ваші шаблони".

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