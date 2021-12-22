Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Надя Дорофєєва, яка цього року стала однією з суддів пісенного шоу, вирішила поділитися цікавими кадрами в Instagram. Артистка звикла вести соціальні мережі активно, тому не дивно, що кожен її кадр відразу обговорюють.

Наді подобається дуріти перед камерами і показувати різні моменти свого життя, тому перед зйомками довгоочікуваних сліпих прослуховувань зірка поділилася серією кадрів. Як видно, Надя встигла насолодитися погодою, поки чекала колег.

Спочатку на розповіла, що довелося чекати суддів 1,5 години, проте сама в цей час не нудьгувала:

«1, 2, 3, 4, 5 @goloskrainy_official я йду шукати 🙊» - пише Дорофєєва.

Шанувальники відповіли:

"Ти не ці фотки стверджувала)); як добре що ти виклала фотографію з цим шарфом зараз:); впевнена у тебе буде найкрутіша і сильна команда; дуже чекаємо вже познайомиться з твоєю командою і підтримувати; найкрасивіша!❤ ️ ; Через 1, 2 , 3 Dorofeeva переможець Голосу🔥♥️; Надь, а тобі йде чубчик😻; у тебе губи потріскалися🥺; як тобі йде чубчик, "Аніме додо" як ти сказала на Голосі😂❤️».

На іншій фотографії Надя відображена в студії "Голосу країни", вона вмостилася в тренерському кріслі і поклала руку на червону кнопку. Як видно, для ефіру співачка вибрала незвичайний наряд – на ній Темний смугастий піджак, який ніби переплетений з білою блузкою.

Нагадавши, Дорофєєва показала, що її не влаштовує в своїй особі: "у кого таке ж...".

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