Как сообщает Politeka.net, известная певица Надя Дорофеева, которая в этом году стала одной из судей песенного шоу, решила поделиться интересными кадрами в Инстаграм. Артистка привыкла вести социальные сети активно, поэтому неудивительно, что каждый ее кадр сразу обсуждают.

Наде нравится дурачиться перед камерами и показывать разные моменты своей жизни, поэтому перед съемками долгожданных слепых прослушиваний звезда поделилась серией кадров. Как видно, Надя успела насладиться погодой, пока ждала коллег.

Сначала на рассказала, что пришлось ждать судей 1,5 часа, однако сама в это время не скучала:

«1, 2, 3, 4, 5 @goloskrainy_official я иду искать 🙊» - пишет Дорофеева.

Поклонники ответили:

«Ты не эти фотки утверждала)); как хорошо что ты выложила фотографию с этим шарфом сейчас :); уверена у тебя будет самая крутая и сильная команда; Очень ждем уже познакомится с твоей командой и поддерживать; самая красивая!❤️; Через 1, 2 , 3 DOROFEEVA победитель голоса🔥♥️; Надь, а тебе идёт чёлка😻; У тебя губы потрескались 🥺 ; Как тебе идёт чёлка, "аниме додо" как ты сказала на голосе😂❤️».

На другой фотографии Надя запечатлена в студии "Голосу країни", она умостилась в тренерском кресле и положила руку на красную кнопку. Как видно, для эфира певица выбрала необычный наряд – на ней темный полосатый пиджак, который как будто переплетен с белой блузкой.

Напомним, Дорофеева показала, что ее не устраивает в своем лице: "У кого такое же...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в узком топе и лосинах впечатлила фигуркой на паркете: эффектные кадры.

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