Як пише Politeka.net, Настя Каменських поки що активно зайнята виступами перед святами і їздить зі своєю командою по містах. З цього приводу сама артистка вирішила висловитися і поділилася емоціями і вдячністю, спрямовану на адресу своєї команди.
"Моя команда♥️💥 скільки ж концертів ми провели разом! Скільки ж міст і кілометрів об'їздили! А скільки було репетицій, саундчеків і просто багато-багато класних годин разом 🥰
Спасибі за всю ту радість, любов і енергію, яку ми даруємо один одному і яку разом з вами даруємо коханому глядачеві Люблю вас 😘 » - пише Настя.
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"Всі класні, всіх люблю; Круто!!!🔥 ; Як за стіною🧱 😍; круті, обожнюю❤; найулюбленіші❤; Ви все дуууже Класні, і позитивні🔥; бути успішним у своїй справі це величезна праця, довгий шлях і надійна команда поруч!👏 😍 ; Кращі 😍 ❤ ️ люблю; команда, це сила!!!👍».
Раніше в Сторісах Настя показала, як відпочиває вже після чергового виступу і виглядає дещо втомленою. Змив косметику, Каменських показала справжньою і продемонструвала, як виглядає її обстановка.
Після виступу в гримерці кругом зірки були скрізь валізи, а сама вона сиділа на дивані, розповідаючи про враження.
"У вас теж Шалений грудень? Перед Новим роком відбувається дурдом. Колапс, пробки... я сподіваюся, що ви все встигаєте. Ми теж зараз виступили, поруч валізи, збираємося і мчимо далі!».
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