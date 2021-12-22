Юрій Горбунов - ведучий різних проектів, в тому числі і "Голосу країни", з'явився на тлі символу програми, натякаючи на скоре продовження.

Юрій Горбунов працює ведучим шоу "Голос країни", новий сезон якого скоро почнеться, передає Politeka.net.

Цього року тренерами на проекті стануть Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук і Потап.

Юрій Горбунов вирішив знову нагадати про проект, зробивши знімок на тлі символу "Голосу країни".

"Вже багато років поспіль, в останні дні року, що минає, ми починаємо запис нового сезону Голосу країни !! Чудова традиція!! 12 сезон рулить!!",- написав телеведучий.

За півгодини публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Змащуйте плівку, будемо знімати 🥰", " а мені цікаво, якщо сліпі прослуховування раніше, ніж вийде передбачуваний ефір, то учасники підписують договір про нерозголошення інформації перед тим як програма вийде в ефір? Чи ні?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Юрій Горбунов починав кар'єру починав більше 20 років тому. Спочатку ведучий пробував грати в театрі. а потім влаштувався на телебачення.

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