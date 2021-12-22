Українська співачка і модель Камалія Захур, найбагатша артистка України, поділилася кадрами з гірськолижного курорту, куди вирушила з сім'єю.

Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером, який веде бізнес в Україні та Британії. У пари є двоє дочок-близнят, які вже радують українців своїми талантами. Саме їх артистка і показала на своїй сторінці в Instagram.

"Шукаю своїх принцес. Не можу зрозуміти, де Арабелла, а де Мірабелла? Допоможіть, будь ласка " » - написала співачка.

Фолловери співачки помітили, що в пості два фото тільки однієї з дочок.

Камалія Захур визнала, що на знімку була тільки Мірабелла, і показала фото вже з двома юними красунями.

Раніше Камалія розповідала, що незважаючи на зовнішню схожість дівчинки дуже різні. Арабелла більш спокійна і вдумлива. У неї хороша музична пам'ять, і взагалі вона дуже тягнеться до музики. А ось Мірабелла-дівчинка-ураган, їй подобаються танці, акробатика. Вона дуже рухлива, із задоволенням демонструє перед гостями свої гімнастичні навички і не любить сидіти на місці.

Нагадаємо, що Камалія вбила наповал дефіле в яскравій сукні: "Діамант".

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