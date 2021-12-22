Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова, влаштувала фотосесію з чоловіком в зимових куртках на вулиці.

Даша Квіткова - блогерка, яка багато розповідає про своє життя на аудиторію в 1,7 мільйонів осіб в Instagram, пише Politeka.net. Зокрема, сім'я багато розповідає про сина Лева.

Однак цього разу дружина Микити Добриніна вирішила показати, як вони трохи відпочили від батьківських обов'язків біля будинку.

Обидва позували в зимових куртках і черевиках, заряджаючи хорошим настроєм.

"Просто фото на телефон за 2 хвилини🤍", - написала Даша Квіткова.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Багато хто зазначили плюси подібних натуральних фото, а також зробили компліменти зовнішності подружжя.

"Крутий стиль, де пуховик купувала?🔥", "🔥 чарівні ))))", "Вау❤️які ви😍😍😍", "Такі красиві🔥", "Даша ти дуже красива, і світишся щастям, будьте завжди щасливі)))", "Живі фото просто 🔥🔥🔥🔥🔥", "Классснючі і природні 🔥🔥🔥", "Такі круті обидва і милі одночасно)))❤️", "Чому так класно одягнена завжди😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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