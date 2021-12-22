Даша Квіткова - блогерка, яка багато розповідає про своє життя на аудиторію в 1,7 мільйонів осіб в Instagram, пише Politeka.net. Зокрема, сім'я багато розповідає про сина Лева.

Однак цього разу дружина Микити Добриніна вирішила показати, як вони трохи відпочили від батьківських обов'язків біля будинку.

Микита Добринін, даша квіткова, скрін

Обидва позували в зимових куртках і черевиках, заряджаючи хорошим настроєм.

"Просто фото на телефон за 2 хвилини🤍", - написала Даша Квіткова.

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За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Багато хто зазначили плюси подібних натуральних фото, а також зробили компліменти зовнішності подружжя.

"Крутий стиль, де пуховик купувала?🔥", "🔥 чарівні ))))", "Вау❤️які ви😍😍😍", "Такі красиві🔥", "Даша ти дуже красива, і світишся щастям, будьте завжди щасливі)))", "Живі фото просто 🔥🔥🔥🔥🔥", "Классснючі і природні 🔥🔥🔥", "Такі круті обидва і милі одночасно)))❤️", "Чому так класно одягнена завжди😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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