Як передає Politeka.net, 35-річна Ірина Сопонару починала свою кар'єру в КВК і театрі "Чорний квадрат". Сьогодні дівчина неймовірно затребувана актриса, яка задіяна в багатьох проектах. Сопонару є зіркою "Ліги сміху", «Жіночого кварталу», а також веде гумористичні новини на "1+1".
На свіжих кадрах Сопонару полонила ідеальною зовнішністю. Вона не змогла стримати емоції під час зйомок. Було видно, що зірка була на сцені в оточенні інших людей.
"Ex – Machine", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Красуня", «дуже крута блондинка», «яка ж ви солодка, уф», «Ти просто ідеал краси», «Білява бестія», «дуже яскрава дівчина», "який кайф", - пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що нещодавно Ірина Сопонару кардинально змінила імідж, обрізавши своє довге волосся.
Нагадаємо, що Сопонару захопила фігуркою в різних нарядах: "яка тендітна...".
Ще Politeka писала, що Сопонару полонила видом в міні і топі з пір'я: "просто бомба".
Також Politeka повідомляла, що Сопонару зачарувала зовнішністю в новому образі: "Лялечка".