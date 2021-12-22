Відома українська актриса, зірка "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, як її драйвить сцена і зйомки, поділившись з шанувальниками ефектним кадром.

Як передає Politeka.net, 35-річна Ірина Сопонару починала свою кар'єру в КВК і театрі "Чорний квадрат". Сьогодні дівчина неймовірно затребувана актриса, яка задіяна в багатьох проектах. Сопонару є зіркою "Ліги сміху", «Жіночого кварталу», а також веде гумористичні новини на "1+1".

На свіжих кадрах Сопонару полонила ідеальною зовнішністю. Вона не змогла стримати емоції під час зйомок. Було видно, що зірка була на сцені в оточенні інших людей.

"Ex – Machine", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", «дуже крута блондинка», «яка ж ви солодка, уф», «Ти просто ідеал краси», «Білява бестія», «дуже яскрава дівчина», "який кайф", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно Ірина Сопонару кардинально змінила імідж, обрізавши своє довге волосся.

Нагадаємо, що Сопонару захопила фігуркою в різних нарядах: "яка тендітна...".

Ще Politeka писала, що Сопонару полонила видом в міні і топі з пір'я: "просто бомба".

Також Politeka повідомляла, що Сопонару зачарувала зовнішністю в новому образі: "Лялечка".