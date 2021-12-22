Известная украинская актриса, звезда «Лиги смеха» и «Женского квартала» Ирина Сопонару показала, как ее драйвит сцена и съемки, поделившись с поклонниками эффектным кадром.

Как передает Politeka.net, 35-летняя Ирина Сопонару начинала свою карьеру в КВН и театре «Черный квадрат». Сегодня девушка невероятно востребованная актриса, которая задействована во многих проектах. Сопонару является звездой «Лиги смеха», «Женского квартала», а также ведет юмористические новости на «1+1».

На свежих кадрах Сопонару пленила идеальной внешностью. Она не смогла сдержать эмоции во время съемок. Было видно, что звезда была на сцене в окружении других людей.

«Ex – Machine», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Очень крутая блондинка», «Какая же вы сладкая, уф», «Ты просто идеал красоты», «Белокурая бестия», «Очень яркая девушка», «Какой кайф», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Ирина Сопонару кардинально сменила имидж, обрезав свои длинные волосы.

Напомним, что Сопонару восхитила фигуркой в разных нарядах: "Какая хрупкая...".

Еще Politeka писала, что Сопонару пленила видом в мини и топе из перьев: «Просто бомба».

Также Politeka сообщала, что Сопонару очаровала внешностью в новом образе: «Куколка».