Відомий ресторатор колумбійського походження і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, що приготувати до святкового столу без проблем.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився рецептами новорічного меню на своїй сторінці в Instagram.

"Я знаю, що ви все одно будете робити олів'є, крабовий салат і тарталетки, і все те буде з майонезом», - зазначив ресторатор, і розповів, як приготувати цей соус вдома.

Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати на Новий Рік хрустку картоплю по-селянськи, запечену курку, крабовий салат, печену картоплю з начинкою з тунця, фарширований перець без рису і підлив і печінковий кекс.

Суддя "МастерШеф" поділився секретами, як зробити картоплю по-селянськи м'якою всередині і хрусткою зовні.

Ектор Хіменес-Браво курку радить готувати з мінімумом інгредієнтів, але при цьому обіцяє ідеальний результат.

Дійсно смачний крабовий салат Хіменес-Браво обіцяє, якщо не відмовитися від рису.

Також суддя «МастерШеф " пропонує приготувати до новорічного столу картоплю з тунцем.

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Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво влаштував прогулянку зі своєю улюбленицею по засніжених вулицях.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво засвітився в компанії коханої жінки, згадавши про колишню.