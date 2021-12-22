Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", відносини з переможцем проекту Андрієм Задворним так і не побудувала. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, з ким збирається зустрічати Новий Рік.
"Нарешті наступають новорічні свята! І це означає, що саме час готуватися до головного свята року. 🎄 Цей новий рік я проведу в колі своєї сім'ї, і ми з сестрою @bordyug_yuliya вирішили почати грандіозну закупівлю», - розповіла співачка.
Злата Огневич радить готується до святкування заздалегідь.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Кароль і Горбунов зняли казкову атмосферу навколо своїх особняків під Києвом: "Помахав трохи..."
Зірка "Холостячки" Свечкоренко влаштував палкі танці з коханою: перші кадри пари
Друг Еллерта і екс-кавалер Мішиної злився в ніжному поцілунку з красивою брюнеткою на яхті: фото
Тіло популярної співачки знайшли під вікнами готелю, їй було всього 35 років: деталі трагічного інциденту
"Спочатку вибрали те, що не зіпсується. Це завжди зручно і економно!) По-перше ви не будете в шоці від суми на чеку, тому що коли купуєш все і відразу стає трохи боляче 🙈 😅 по-друге, не потрібно нести відразу 10 пакетів в руках», - зазначила артистка.
Нагадаємо, Огневич в прозорій червоній сукні захопила новою фотосесією: "побільше пристрасті і вогню"
Як повідомляла Politeka, не відбувся бойфренд "Холостячки" Огневич Діма Шевченко помітно причепурився: "можна підробляти Дідусем Морозом"
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки", який кинув Злату, виїхав з Києва, заговоривши про кризу: "Тепер я знаю..."