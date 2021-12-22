Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", відносини з переможцем проекту Андрієм Задворним так і не побудувала. На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, з ким збирається зустрічати Новий Рік.

"Нарешті наступають новорічні свята! І це означає, що саме час готуватися до головного свята року. 🎄 Цей новий рік я проведу в колі своєї сім'ї, і ми з сестрою @bordyug_yuliya вирішили почати грандіозну закупівлю», - розповіла співачка.

Злата Огневич радить готується до святкування заздалегідь.

"Спочатку вибрали те, що не зіпсується. Це завжди зручно і економно!) По-перше ви не будете в шоці від суми на чеку, тому що коли купуєш все і відразу стає трохи боляче 🙈 😅 по-друге, не потрібно нести відразу 10 пакетів в руках», - зазначила артистка.

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