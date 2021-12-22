Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", отношения с победителем проекта Андреем Задворным так и не построила. На своей странице в Instagram артистка рассказала, с кем собирается встречать Новый год.

«Наконец-то наступают новогодние праздники! И это значит, что самое время готовиться к главному празднику года. 🎄 Этот новый год я проведу в кругу своей семьи, и мы с сестрой @bordyug_yuliya решили начать грандиозную закупку», - рассказала певица.

Злата Огневич советует готовится к празднованию заранее.

«Сначала выбрали то, что не испортится. Это всегда удобно и экономно!) Во-первых вы не будете в шоке от суммы на чеке, потому что когда покупаешь все и сразу становится немного больно 🙈😅 Во-вторых, не нужно нести сразу 10 пакетов в руках», - отметила артистка.

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